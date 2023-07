240 millions et il part, Mbappé envoie la facture

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a été très clair concernant son avenir, il ne prolongera plus avec le club de la capitale. Le Français veut rejoindre le Real Madrid avec un immense jackpot à la clé.

Désireux de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé est prêt à honorer la dernière année de son contrat à Paris. Ce qui obligerait le PSG à faire une croix sur une possible très grosse vente. Afin d'éviter un tel gouffre financier, la direction parisienne veut réellement céder le crack français aux Merengues et reconstruire un projet moins axé sur les superstars. De son côté, le Real Madrid souhaite toujours accueillir Kylian Mbappé, mais pas à n'importe quel prix. Après avoir lâché plus de 100 millions d'euros au Borussia Dortmund pour s'offrir les services de Jude Bellingham, il est difficile d'imaginer le Real donner 200 millions d’euros ou même plus au PSG pour Mbappé. Car en plus du prix du transfert, le journal Marca dévoile les exigences démentielles, mais supposées, du Français.

Mbappé veut signer cet été au Real, mais pour 240 millions

Le média espagnol, qui pointe aussi du doigt le rôle de la mère du joueur, affirme que Kylian Mbappé est d'accord pour rejoindre le Real Madrid si, en combinant salaire et prime, il parvient à toucher 240 millions d'euros. Un montant pharaonique et qui semble bien trop élevé pour les finances madrilènes. Face aux exigences du capitaine de l'équipe de France, le Real Madrid regarde ailleurs pour trouver un nouvel attaquant. Car avec le départ de Karim Benzema, les Espagnols doivent absolument recruter un buteur. Le poste était destiné à Mbappé, mais ce dernier semble beaucoup trop gourmand. Le joueur de 24 ans cherche à obtenir le meilleur contrat possible alors qu'à Madrid, les dirigeants estiment que l'ancien attaquant de l'AS Monaco, transféré pour 180 millions d'euros au PSG en 2017, est obnubilé par l’argent. Paris et le Real vont donc devoir se mettre d'accord pour trouver une solution.

Mbappé met le PSG et Madrid sous pression

Pour l'instant, Kylian Mbappé est droit dans ses bottes, ou plutôt ses sandales puisqu'il est actuellement en vacances sur les plages de Miami. Le champion du monde 2018 a fait savoir qu'il voulait jouer au Paris Saint-Germain la saison prochaine, mettant la pression sur Nasser Al-Khelaifi. Autrement dit, le PSG voit flou, le Real Madrid ne voit pas plus clair, mais les deux clubs veulent rapidement en savoir plus afin de ne pas rester les bras croisés lors de ce marché des transferts 2023. De son côté, Jose Felix Diaz, le journaliste de Marca qui travaille sur ce dossier, est en persuadé, le transfert du crack parisien ne se fera pas cette année, tandis que la semaine passée, PSG Community affirmait que le deal était fait et que Florentino Perez était disposé à signer un chèque supérieur à 200 millions d'euros pour cela. Le feuilleton Mbappé continu.