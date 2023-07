150 millions seulement pour Mbappé, un agent alerte le PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé se rapproche d'un départ du PSG dans ce mercato. Il va désormais falloir fixe le juste prix pour celui qui est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs du monde. Paris pourrait avoir une mauvaise surprise.

Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi. Les deux hommes ont beau se connaître depuis six ans, les échanges entre l’attaquant français de 23 ans et le dirigeant qatari du PSG se font désormais de manière épistolaire, comme l’a dévoilé le quotidien L’Equipe. Du côté de celui qui a rejoint Paris en 2017 pour 180 millions, on a dorénavant deux semaines pour accepter de prolonger ou alors se dire qu’il vaut mieux dire oui à un transfert, puisque c’est ce que propose à présent le Paris Saint-Germain à son meilleur buteur. Si le Real Madrid est le grandissime favori pour s’offrir Kylian Mbappé, le prix de ce dernier n’atteindra jamais les 250 millions d’euros évoqués ici ou là. Un agent est nettement plus réaliste concernant la valeur de ce transfert spectaculaire.

150ME pour Mbappé, le PSG n'aura pas plus

Dans les colonnes du quotidien sportif, Bruno Satin, qui en 30 ans de représentation a géré la carrière de joueurs tels que Kun Aguero, Olivier Dacourt ou bien encore Paul Pogba, pour ne citer qu’eux, estime que le Paris Saint-Germain ne peut pas s’attendre à vendre Kylian Mbappé plus haut que son prix d’achat. Pour lui, le transfert du champion du monde 2018 n’ira pas au-delà de 150 millions d’euros. L’agent explique les raisons de cette estimation : « Il y a certes la durée de contrat qui entre en ligne de compte, mais dans le cas d'un garçon comme Kylian, il n’y a pas que cela. Mais, aujourd'hui, quels sont les clubs susceptibles de l'accueillir ? Pas les Anglais d'après moi. S'ils peuvent payer le transfert, ils ne donnent pas des salaires comme celui qu'il a à Paris (72 millions d’euros par an). En général, les plus élevés sont de l’ordre de 25 à 30 millions d’euros brut, mais les Anglais peuvent compenser avec des solutions marketing. Aujourd'hui, je ne vois que le Real Madrid. Donc, s'il y a peu de prétendants, ce n'est pas de nature à faire grimper son prix. » Un prix bien loin des ambitions parisiennes. Car si Mbappé s'en va du PSG, il faudra le remplacer et les stars offensives sont rares.

Pour céder Victor Osimhen, le Napoli exige 180 millions d'euros, et Tottenham ne vendra pas Harry Kane à moins de 100 millions d'euros. De quoi forcément donner des sueurs froides à Nasser Al-Khelaifi. Mais, le président n'a pas réellement la main dans ce dossier. Kylian Mbappé pouvant aussi refuser un transfert et quitter le Paris Saint-Germain pour zéro euro dans un an. Un scénario qui serait une catastrophe pour le président qatari, lequel a géré seul ce dossier et a visiblement décidé de procéder par la manière forte. Actuellement au Cameroun, Mbappé n'a rien dit sur ce sujet, laissant sa mère balancer un petit Scud vers le patron du PSG qu'elle a qualifié de « gros menteur ». Ce n'est pas le meilleur moyen de commencer des négociations, lesquelles vont pourtant être obligatoires pour régler ce dossier désormais brûlant.