PSG ‍: La mère de Mbappé aurait traité Al-Khelaifi de « ‍gros menteur ‍»

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'escalade continue entre le Paris Saint-Germain et le clan Mbappé. Alors que l'on a appris que Nasser Al-Khelaifi avait adressé cette semaine un long courrier à l'attaquant, la mère de ce denier n'aurait pas été tendre avec le président du PSG.

Arrivée depuis 24 heures au Cameroun, Fayza Lamari, la maman et représentante de Kylian Mbappé, était là quand l'avion privé de la star tricolore s'est posé jeudi après-midi à Yaoundé. Selon le très sérieux média Jeune Afrique, ce voyage a une résonance énorme dans le pays d'où est originaire Wilfried Mabppé, plus de 2.000 personnes étant présentes pour accueillir la star du PSG et des Bleus, lequel arrivait des Etats-Unis où il avait pris des vacances avant de reprendre l'entraînement le 17 juillet. Mais, forcément, ce séjour de 48 heures au Cameroun s'inscrit dans un climat dans un très particulier puisque l'attaquant de 24 ans est désormais en guerre ouverte avec Nasser Al-Khelaifi au sujet de la prolongation que le joueur refuse de signer. Et la lettre reçue en début de semaine par celui qui a marqué 54 buts cette saison a mis de l'huile sur le feu.

La mère de Mbappé remontée contre Al-Khelaifi

Si ce déplacement était festif, Fayza Lamari n'a pas échappé à une question sur les propos du dirigeant qatari du PSG, lequel affirme que Mbappé avait dit qu'il ne partirait jamais libre de Paris. En réponse à tout cela, la maman du joueur aurait fermement répondu que Nasser Al-Khelaifi était un « gros menteur ». Voilà qui donne le ton par rapport au rendez-vous demandé par NAK de toute urgence afin de régler l'avenir de Mbappé. Le Paris Saint-Germain a donné jusqu'à la fin du mois de juillet pour trouver une solution, à savoir un transfert payant cet été ou une prolongation de contrat. Compte tenu du qualificatif donné par Fayza Lamari à Nasser Al-Khelaifi, on imagine que cette réunion ne se sera pas réellement amicale et décontractée. Pendant ce temps, le Real Madrid regarde ce spectacle avec attention.