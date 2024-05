OM ‍: Aubameyang comparé à Drogba, il dénonce tout

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'a pas eu que des satisfactions cette saison mais le club phocéen peut se réjouir du niveau de jeu affiché par Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a mal commencé mais vite montré l'étendue de son talent.

S'imposer à Marseille n'est jamais chose aisée, surtout quand on est attaquant. Pierre-Emerick Aubameyang était attendu au tournant l'été dernier. Malgré des débuts un peu complexes, l'ancien d'Arsenal a peu à peu trouvé son rythme de croisière et enchainé les buts. En 49 matchs disputés toutes compétitions confondues avec l'OM cette saison, le Gabonais a planté 29 buts pour 11 passes décisives délivrées. Un bilan assez impressionnant et rarement vu depuis un certain Didier Drogba. S'il n'a joué qu'une saison à Marseille, l'Ivoirien a laissé une trace indélébile dans le coeur des fans phocéens. Et pour Bertrand Latour, ça ne sera pas la même chose pour Aubameyang malgré ses statistiques plus que louables.

Aubameyang et Drogba, il n'y a pas match

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné son ressenti sur le sujet. Et pour lui, pas de comparaison possible entre les deux joueurs... « Le foot, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont aussi des émotions et des histoires qui se créent. Ce n'est pas le cas pour Aubameyang. Il a mis du temps avec le public et a même été sifflé. Drogba, c'est un joueur qui a frappé les rétines. Vingt ans après, on en parle encore. Je ne pense pas qu'on parlera de la saison d'Aubameyang dans vingt ans, comme nous le faisons avec Drogba aujourd'hui. Il y avait une finale de coupe d'Europe avec Drogba. Drogba était en ascension alors que Aubameyang est au crépuscule de sa carrière. Ce n'est pas la même chose dans l'inconscient des Marseillais », a notamment indiqué Bertrand Latour, qui pense donc Drogba encore indétrônable. A noter que comme l'ancien de Chelsea, Aubameyang pourrait filer après une seule saison. L'Arabie saoudite lui tend les bras, idem pour Chancel Mbemba.