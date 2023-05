Zidane reçoit une offre délirante, personne ne l'avait vue venir

Dans : Mercato.

Associé au PSG ou encore au Real Madrid ces dernières semaines, Zinedine Zidane a reçu une offre en provenance… du Mexique.

Sans club depuis son départ du Real Madrid il y a deux ans, Zinedine Zidane prend son mal en patience. L’homme aux trois victoires en Ligue des Champions espérait un départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde pour reprendre les commandes de l’Equipe de France, mais le plan de « Zizou » a échoué puisque le sélectionneur des Bleus a signé une prolongation de contrat jusqu’en 2026. Une déception pour Zidane, qui souhaite retrouver un banc cet été mais qui est assez exigeant.

Le natif de Marseille n’est pas un grand fan de la Premier League tandis qu’en Espagne, il ne s’imagine pas ailleurs qu’au Real Madrid. Même chose pour la Juventus Turin avec l’Italie. Enfin, du côté de la France, seul le Paris Saint-Germain pourrait se payer son salaire colossal. Dès lors, une destination exotique est-elle possible ? Un club semble enclin à tenter le coup. Selon les informations de Diario GOL, le club mexicain des Rayados de Monterrey va soumettre une proposition XXL à l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Zidane reçoit une offre XXL du Mexique

En effet, le club de la ville de Monterrey, financé par une grande entreprise mexicaine, est prêt à offrir un pont d’or à Zinedine Zidane avec un contrat longue durée et un salaire évalué à 12 millions d’euros, soit les émoluments perçus par l’entraîneur tricolore lors de sa dernière année au Real Madrid. Personne n’avait vu venir cette information et pour l’heure, les intentions de Zinedine Zidane n’ont pas filtré. On ignore encore si le champion du monde 1998 est susceptible d’être intéressé par la proposition mexicaine. Mais le club des Rayados a au moins le mérite de tenter sa chance dans ce dossier qui parait néanmoins inaccessible tant l’ancien entraîneur des Merengue semble déterminé à entraîner au plus haut niveau européen en Ligue des Champions.