France ou pas, Zidane n'a jamais voulu du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Un an après avoir évoqué la signature imminente de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, certaines sources se font désormais plus discrètes sur ce sujet. Même si le PSG se cherche un entraîneur, Zizou paraît nettement moins proche de la capitale, malgré la prolongation de Deschamps avec l'équipe de France.

Il y a un an jour pour jour, plusieurs médias nationaux annonçaient que Zinedine Zidane allait prendre la place de Mauricio Pochettino, qui venait de se faire licencier par le Paris Saint-Germain. Mais malgré toutes ces révélations sur l’intérêt supposé de Zizou pour le PSG, l’Espagne ayant même vu l’ancien entraîneur du Real Madrid prendre un vol privé vers le Qatar pour signer son contrat, rien ne s’est passé et c’est Christophe Galtier qui s’est engagé avec les champions de France. Un an plus tard, et alors que Galtier est sur la sellette, le nom de Zidane est absent du débat ou presque, même si certains insiders veulent encore y croire. Et cela alors que le poste d’entraîneur de l’équipe de France est désormais bloqué jusqu’en 2026, Didier Deschamps ayant été prolongé après le Mondial 2022. Ce poste, qui semblait être celui visé par Zizou, n’étant pas libre, que va faire le champion du monde 1998 ? Et bien à priori, il ne signera toujours pas au PSG.

Zinedine Zidane n'a jamais été intéressé par le #PSG et il ne viendra jamais entraîner le club parisien ❌️



Il étudie plusieurs offres et se laisse le temps de réfléchir ⏳️



Un retour au Real Madrid est sa priorité ✅️



Il veut retrouver un banc pour la saison prochaine ✅️ https://t.co/mGL7gFfSV0 pic.twitter.com/g1Fxh91WMJ — DÉTECTIVE PSG (@DETECTIVEPSG) May 9, 2023

Auteur d’infos visiblement assez précises sur différents dossiers du Paris Saint-Germain, et affirmatif concernant la venue de José Mourinho pour succéder à Christophe Galtier, le compte Twitter de l’insider parisien @DetectivePSG referme une bonne fois pour toutes la piste Zinedine Zidane. « Zinedine Zidane n'a jamais été intéressé par le PSG et il ne viendra jamais entraîner le club parisien. Il étudie plusieurs offres et se laisse le temps de réfléchir. Un retour au Real Madrid est sa priorité. Il veut retrouver un banc pour la saison prochaine », indique l'insider. Une info balancée sans l'usage du conditionnel, et cela même si du côté de Doha, l'Emir a toujours rêvé de voir le technicien français débarquer au Parc des Princes. Mais en 2022, cela a été un échec et rien ne dit que cela changera en 2023.