Varane au cœur d’un transfert étonnant à 20 ME ‍?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Raphaël Varane a peu de chances de signer au Real cet hiver, mais l’ex-international français est quand même susceptible de quitter Manchester United car le Bayern Munich est très intéressé par ses services.

Le feuilleton Raphaël Varane prend de l’ampleur. Utilisé de manière aléatoire par Erik Ten Hag à Manchester United depuis le début de la saison, l’ancien vice-capitaine de l’Equipe de France est un candidat au départ. Après son gros match contre Aston Villa, les Red Devils voudront sans doute conserver le joueur, mais son cas fait l’objet de grosses discussions chez certains cadors européens. Au Real Madrid bien sûr après la blessure de David Alaba, victime d’une rupture des ligaments croisés.

Mais aussi au Bayern Munich, qui va perdre son défenseur central titulaire Kim Min-Jae durant la coupe d’Asie qu’il va disputer avec la Corée du Sud. A en croire les informations de Sport.es, l’intérêt du champion d’Allemagne en titre pour Raphaël Varane n’a jamais été aussi important à tel point qu’une offre à hauteur de 20 millions d’euros est évoquée. A ce prix, Manchester United pourrait ouvrir la porte au départ du défenseur central de 30 ans. Un transfert totalement inattendu pourrait donc voir le jour et Raphaël Varane pourrait retrouver un de ses compatriotes en défense centrale au Bayern Munich en la personne de Dayot Upamecano, lequel sera amené à jouer un rôle clé en Bavière durant l’absence de Kim Min-Jae.

Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé entre les deux clubs et si le Real Madrid se joindra à la course à la signature de son ancien joueur, ce qui ne semble toutefois pas la tendance puisque Florentino Pérez n’a pas l’intention de débourser une grosse somme d’argent cet hiver malgré l’urgence de recruter un défenseur. Le plus probable en ce qui concerne le Real Madrid est le retour d’un joueur prêté ou le renfort d’un joueur via un prêt de six mois sans option d’achat. Ce qui va donc laisser le champ libre au Bayern Munich pour négocier à sa main le potentiel transfert de Raphaël Varane en provenance de Manchestre United.