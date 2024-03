Une star du Real à Liverpool, son prix est monstrueux

Dans : Mercato.

Rodrygo pourrait être la victime n°1 de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid et Liverpool a l’intention de bondir sur l’opportunité de recruter l’ailier droit brésilien lors du mercato.

L’été prochain risque d’être animé au Real Madrid, notamment en raison de l’arrivée plus que probable de Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain. Même si le profil de l’international français est très semblable à celui de Vinicius, il y a peu de chances que le club merengue se sépare de son artiste brésilien. En revanche, un autre joueur de la Seleçao pourrait faire les frais de la venue de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, il s’agit de Rodrygo. Irrégulier cette saison, le Brésilien conserve un statut de titulaire aux yeux de Carlo Ancelotti en raison de la faible concurrence dans le secteur offensif au Real Madrid.

La saison prochaine sera bien différente avec la venue de Mbappé mais aussi d’Endrick, dont le transfert avec Palmeiras est d’ores et déjà bouclé et officiel. Le temps de jeu de Rodrygo pourrait bien s’écrouler, ce dont souhaite profiter Liverpool afin de recruter la pile électrique de 22 ans. A en croire les informations de Sport, les Reds ont manifesté leur intérêt pour recruter Rodrygo, lequel pourrait compenser un éventuel départ de Mohamed Salah, envoyé avec de plus en plus d’insistance du côté de l’Arabie Saoudite pour la saison 2024-2025.

Le Real Madrid attend 100 ME pour Rodrygo

Certes, Rodrygo a de grandes chances d’être déclassé sportivement. Mais il demeure un titulaire du Real Madrid, décisif dans de grandes affiches de Ligue des Champions et encore très jeune. Par conséquent, il ne faudra pas compter sur l’actuel leader de la Liga pour brader son joueur. La preuve, le Real Madrid exige un minimum de 100 millions d’euros pour démarrer les discussions. La question est maintenant de savoir si Liverpool acceptera de lâcher une telle somme d’argent pour un attaquant aussi irrégulier, notamment en ce qui concerne ses statistiques. L’intérêt est en tout cas bien présent de la part des Reds, tout est maintenant question de négociations.