Droits TV ‍: Beinsports sauve la Ligue 1, il révèle un prix

Par Claude Dautel

Dans le dossier des droits TV de la Ligue 1, Beinsports est de plus en plus présenté comme le seul diffuseur à même de déposer un énorme chèque sur le bureau de Vincent Labrune.

Si Beinsports a gardé la main sur les droits de la Liga, de la Serie A, de la Bundesliga et d'un peu de Ligue 2, le diffuseur qatari ne paraissait plus être en mesure de ramener dans sa grille la Ligue 1. Au point même que la chaîne avait revendu ses deux matchs du dernier appel d'offres à Canal+. Pourtant, et probablement aidé dans ce dossier par le Président de la République, qui a fait le forcing auprès de l'Emir du Qata pour que notre Championnat ne soit pas laissé à l'abandon, Beinsport est désormais le grandissime favori pour diffuser tout ou partie de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine et jusqu'en 2029. Romain Molina le confirme dans sa dernière vidéo.

Sur Youtube, le journaliste explique que même si Vincent Labrune n'aura pas le milliard d'euros dont il avait parlé l'an dernier, le président de la Ligue de Football Professionnel sera sauvé par la chaîne sportive qatarie. « La Ligue 1 est désormais amputée de 13% ses droits avec le contrat CVC, que ce soit sur les droits TV, mais aussi sur le marketing. C’est colossal, mais les propriétaires des clubs sont contents, même si on se demande pourquoi. Surtout que l’année prochaine ce ne sera pas 13% mais 18%. Donc forcément la valeur des clubs descend, et tu as un manque à gagner. Ils ont tous fait confiance à Vincent Labrune, qui lui n’attend qu’une chose, c’est que le Qatar le sauve avec Beinsport (…) A combien on valorise la Ligue 1 ? Les mecs voulaient le milliard d’euros, ils ne l’auront pas. Si la France obtient 600 ou 700 millions d’euros de droits TV, ça sera bien car ça ne vaut pas plus », a expliqué Romain Molina, qui est, lui aussi, persuadé que seule la chaîne arrivée en France dans la foulée du rachat du PSG par le Qatar peut faire l'offre fatale tant attendue par la Ligue 1?