Salah au PSG ? Son agent devient tout rouge

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Avec la saison difficile de Liverpool et une possible non-qualification européenne à venir, Mohamed Salah serait sur le départ. Le PSG est prêt à l'accueillir même si l'Espagne et le Barça sont favoris. L'agent du joueur égyptien a cependant ironisé sur cette rumeur.

L'un des meilleurs buteurs en Europe sur les cinq dernières années, cela ne se refuse pas. C'est ce que doivent se dire bien des clubs alors que Mohamed Salah est annoncé partant l'été prochain. Le joueur égyptien est d'autant plus atteignable qu'une saison de transition attend peut-être Liverpool. Les Reds peinent cette saison étant loin d'avoir assuré leur place en C1 la saison prochaine. Si la musique de la Ligue des champions ne résonnait pas à Anfield en septembre, Salah risque de dire « Goodbye » cet été pour aller voir ailleurs.

L'agent de Salah dément tout départ dans l'immédiat

Avec deux ans de contrat restants chez les Reds, Salah est une opportunité intéressante pour les clubs qui le peuvent. Le PSG en fait partie et cela tombe bien puisque Messi voire Neymar pourraient s'en aller. Un intérêt confirmé ces dernières semaines. Toutefois, selon les dernières informations de Foot Mercato, Salah veut aller en Espagne. Si le nom du club qu'il désire n'a pas filtré, on sait que le FC Barcelone est sur le dossier depuis quelques temps. Il n'est pas exclu non plus de voir le Real Madrid s'en mêler.

Where did you get this from if not even Mohamed and I discussed this? Please tell us. https://t.co/1I1RUtGJej — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 18, 2023

Des hypothèses balayées d'un revers de main par Ramy Abbas Issa, l'agent historique de Mohamed Salah. Si Foot Mercato avance que la star égyptienne veut quitter Liverpool à tout prix, Ramy Abbas Issa affirme apprendre la nouvelle sur Twitter. « D'où tenez-vous cela alors que Mohamed et moi n'en avons pas discuté ? S'il vous plaît dites le nous », a t-il ironisé dans un message. Un rapide démenti qui sonne un peu creux alors que les rumeurs se multiplient sur l'avenir de l'attaquant de Liverpool et que le joueur lui-même ne montre plus le même enthousiasme avec les Reds à l'image de son match fantomatique contre les Merengue cette semaine en Ligue des champions.