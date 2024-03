Le clan Mbappé dit non au Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Actuellement retenu en équipe de France, Kylian Mbappé sait que les prochains mois seront très agités avec son probable transfert au Real Madrid, mais également l'Euro en Allemagne avec les Bleus.

La signature de Kylian Mbappé chez les Merengue ne sera pas une surprise lorsqu'elle sera officialisée, le dernier suspense étant évidemment le timing que le club espagnol et le joueur français de 25 ans auront choisi pour le faire. En attendant, du côté de Santiago-Bernabeu on travaille déjà sur la saison prochaine, et notamment sur la tournée estivale que le Real Madrid effectuera à partir de la fin juillet aux Etats-Unis avec trois matchs au programme du Soccer Champions Tour 2024. Le 31 juillet, ce sera contre l'AC Milan, le 3 août face au FC Barcelone, et enfin le 6 août contre Chelsea, alors qu'au même moment le Paris Saint-Germain sera probablement en tournée en Corée du Sud.

Pour ces rencontres, et compte tenu des compétitions prévues l'été prochain, Madrid a déjà mis les choses au clair : « Tous les joueurs du Real Madrid disponibles participeront au Soccer Champions Tour 2024, à l'exception de ceux qui auront disputé les demi-finales de l'Euro et de la Copa America. » Il s'agit précisément d'éviter les soucis rencontrés par les clubs qui se déplacent sans leurs stars, la jurisprudence Lionel Messi, forfait pour une tournée de l'Inter Miami en Asie, ayant servi de leçon. Les fans avaient été scandalisés de l'absence de la star argentine, obligeant les organisateurs des matchs de rembourser une partie des tickets. Concernant la présence de Kylian Mbappé l'été prochain, les choses seraient déjà concrètement fixées, prévient Defensa Central.

Journaliste du média proche du Real Madrid, et visiblement attentif au dossier Mbappé, Luis Alberto Lopez révèle que Fayza Lamari aurait personnellement contacté ces dernières 48 heures Florentino Perez afin de lui dire qu'il ne fallait pas réellement compter sur son fils pour cette tournée estivale qui passera par Chicago, le New-Jersey et Charlotte. Cet appel serait justifié par la confiance absolue que l'équipe de France ira non seulement en finale de l'Euroe 2024 en Allemagne, mais en plus gagnera ce trophée qui manque au palmarès de l'attaquant français. La motivation et la confiance absolue de Kylian Mbappé, qui sait que le Ballon d'Or est possible cette année, auraient convaincu son clan de prévenir le Real Madrid qu'il ne fallait pas concrètement compter sur lui. Et cela sans même parler de la présence toujours espérée par Thierry Henry de l'attaquant lors des Jeux Olympiques de Paris.