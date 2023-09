Un transfert choc se prépare entre Lens et Toulouse

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le début de saison lensois est catastrophique avec 1 point récolté en 4 matchs. Symbole de ce fiasco, Stijn Spierings arrivé de Toulouse pour remplacer Seko Fofana. Le Néerlandais est contesté à Lens et pourrait même partir dans les prochains jours...à Toulouse.

En un été, les Lensois sont devenus méconnaissables. Si solide et si performant la saison passée pour finir deuxième de L1 sur les talons du PSG, Lens est à la peine en ce début de saison. Les Sang et Or ont déjà perdu 3 fois en quatre matchs, occupant une triste 17e place avec un petit point. Ils ont notamment concédé 10 buts, semblant être très fébriles face aux oppositions adverses. Les observateurs et les supporters font logiquement le lien avec le départ de Seko Fofana en Arabie Saoudite cet été. Il faut dire que son remplaçant Stijn Spierings n'a pas encore montré un niveau satisfaisant depuis son arrivée.

Spierings prêté à Toulouse dans les prochains jours ?

Le Néerlandais est sous pression à Lens et ses jours seraient même comptés. En effet, comme l'indique le site Les Violets.com, Lens discute de son transfert avec son ancien club de Toulouse et le président Damien Comolli. Cela se ferait sous forme de prêt, Spierings serait alors recruté comme joker du Téfécé. L'information sérieuse est aussi confirmée dans le Nord par le journaliste Laurent Mazure, grand suiveur du RC Lens.

Oui, l'avenir de Spierings s'assombrit au #Rclens. Oui, un retour à Toulouse (en prêt, via le fameux joker) n'est pas à exclure (via @LesVioletsCom), mais son cas pourrait donner un sentiment de gâchis.



On ne peut occulter son rendement bien insuffisant, mais de nombreux… — Laurent Mazure (@Laurentmazure) September 11, 2023

Pas en confiance à Lens, Spierings (27 ans) reste un milieu défensif intéressant pour Toulouse. Engagé en Ligue Europa cette saison, le TFC n'a pourtant pas su trouver un 6 au mercato après le départ libre de Spierings plus tôt dans l'été. Damien Comolli a téléphoné à son ancien joueur selon Les Violets.com et un transfert est plus que jamais attendu sur les bords de la Garonne par des supporters toulousains loin d'être rancuniers.