Un record en vue, Cristiano Ronaldo supplie Dortmund

Par Eric Bethsy

Toujours déterminé à quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo tient peut-être une dernière opportunité. L'attaquant portugais, opposé à l'idée d'un retour au Sporting, fait l'objet d'un intérêt du Borussia Dortmund. Un club qui pourrait lui permettre de réaliser une performance historique.

Le feuilleton Cristiano Ronaldo est encore loin d’être terminé. Le Portugais a repris la compétition avec Manchester United, mais reste déterminé à partir cet été. Encore faudrait-il trouver une nouvelle destination. Les noms de nombreux clubs (Atlético Madrid, Bayern Munich, Chelsea…) ont alimenté des rumeurs plus ou moins fondées ces dernières semaines. Rien de concret puisque ses dirigeants ne semblaient pas disposés à le transférer. On pourrait tout de même assister à un revirement de situation dans les deux dernières semaines du mercato.

Tout d'abord, Manchester United n’est plus certain de vouloir conserver Cristiano Ronaldo. Le comportement de l’attaquant, qui a manqué une bonne partie de la préparation, a déçu le manager Erik ten Hag. Il se murmure également que CR7 ne ferait pas l’unanimité au sein du vestiaire. La porte pourrait donc s’ouvrir pour l’ancien joueur du Real Madrid, surtout si le Borussia Dortmund se manifeste. En effet, la chaîne américaine CBS Sports évoque un possible départ de Cristiano Ronaldo chez le vice-champion d’Allemagne. Confronté à la longue absence de Sébastien Haller, victime d’une tumeur testiculaire, le club allemand réfléchirait à l’hypothèse d’une offre.

Un défi à la hauteur de Ronaldo

Un transfert définitif serait envisagé, tout comme un simple prêt. Peu importe la formule, Cristiano Ronaldo serait très intéressé. D’après son entourage, le Borussia Dortmund, qui disputera la Ligue des Champions chère à l’international portugais, représente sûrement sa dernière chance de quitter Manchester United. Son agent Jorge Mendes tente donc de convaincre les Allemands. D’autant qu’au BvB, l’avant-centre pourrait devenir le premier joueur de l’histoire à remporter la Premier League, la Liga, la Serie A et la Bundesliga.