Un ancien flop affole l'Angleterre, l'OL va prendre des millions d'euros ‍!

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Arrivé de l'OL pour 17,5 millions d'euros en 2021, Joachim Andersen s'est bien relancé à Crystal Palace. Le Danois fait sensation en Premier League et on prédit déjà un beau transfert cet été. L'OL pourrait en profiter financièrement.

Acheté 24 millions d'euros par l'OL en 2019, Joachim Andersen reste à ce jour le deuxième joueur le plus cher acheté par les Lyonnais. La recrue venue de la Sampdoria n'a malheureusement pas confirmé les espoirs en lui. On est même sur un cas de catastrophe industrielle puisque le Danois a quitté le Rhône au bout d'une seule saison disputée. Prêté à Fulham un an, il a été racheté 17,5 millions d'euros par Crystal Palace en 2021. Les supporters lyonnais voyaient cela comme un braquage de la part de leur club mais, deux ans plus tard, ce n'est plus du tout la même histoire.

Andersen vendu plus de 50ME, cela rapporte à l'OL

Joachim Andersen est devenu l'un des défenseurs les plus cotés de Premier League. Très bien intégré au plus grand championnat du monde, il peut même envisager d'aller plus haut que Crystal Palace. Deux formations majeures se sont positionnées pour le transférer cet été. Newcastle mais aussi Tottenham. Les Spurs et leur nouvel entraîneur Ange Postecoglou sont tombés sous le charme d'Andersen. Mais, les Londoniens devront mettre le paquet pour convaincre le Danois sans coupe d'Europe à jouer alors que Newcastle sera en C1. Un contexte qui favorise un envol du prix.

Tottenham 'join Newcastle in the race to sign £50m-rated Crystal Palace star Joachim Andersen' ⚪ https://t.co/Kj9PIEIcRl — Mail Sport (@MailSport) July 16, 2023

La presse anglaise, notamment The Sun, estime qu'Andersen pourrait être vendu pour au moins 50 millions de livres Sterling (58 millions d'euros). Un prix énorme pour cet ancien flop de l'OL, vendu 17,5 millions d'euros par le club rhodanien. Les supporters lyonnais oublieront rapidement leur frustration, étant donné l'argent potentiellement récupérable par l'OL dans l'opération. Quand l'OL a vendu Andersen à Palace, il avait inclus dans le contrat de vente un intéressement de 12,5% sur une éventuelle plus-value. Si le montant annoncé par la presse anglaise se confirme, on est sur une somme de 5 millions d'euros récupérée sans effort par l'OL. Ce n'est pas anecdotique avec la position précaire du club vis-à-vis de la DNCG.