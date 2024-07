Tchatchoua après Moukoko, Rennes défie l'OM ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Il n’y a pas qu’au PSG, à Marseille ou à Lyon que le mercato est agité. Le Stade Rennais entame un nouveau cycle sous la direction de Frederic Massara et les mouvements seront nombreux cet été.

Dans le sens des départs, le Stade Rennais a déjà vendu Enzo Le Fée, Martin Terrier, Jeanuël Bolocian et Guéla Doué… et ce n’est pas fini. Désiré Doué ou encore Arthur Theate pourraient suivre, tandis que Benjamin Bourigeaud est lui ciblé par plusieurs formations en Arabie saoudite. Le renouvellement de l’effectif est donc loin d’être terminé, même si le club breton a déjà ficelé les arrivées d’Albert Grønbæk, Glen Kamara ou encore Leon Ostigard. Le Stade Rennais a bien l’intention de poursuivre dans cette voie et se retrouve en concurrence avec certains clubs de Ligue 1 dans quelques dossiers.

Rennes vient attaquer l’OM au mercato https://t.co/InGwXdGPbL — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2024

Mardi, Sky Sports annonçait en Allemagne l’intérêt de Rennes pour Youssoufa Mokoko, le jeune attaquant du Borussia Dortmund (19 ans) également ciblé par l’Olympique de Marseille. Ce mercredi, on apprend que le Stade Rennais surveille une autre cible du club phocéen mais cette fois dans le secteur défensif. En effet, L’Equipe dévoile que le club breton est très intéressé par le profil de Jackson Tchatchoua afin de compenser le départ de Guéla Doué du côté de Strasbourg. Le défenseur camerounais de 22 ans, sous contrat abec le Hellas Vérone jusqu’en juin 2027, a décidément de sérieux courtisans en Ligue 1 puisque son nom a également été soufflé à Marseille il y a quelques jours.

Jackson Tchatchoua entre Rennes et l'OM ?

Son profil plait beaucoup à Frédéric Massara et a été validé par l’entraîneur Julien Stéphan. Tchatchoua n’est cependant pas la piste n°1 de Rennes à ce poste pour le moment puisque l’ancien directeur sportif de l’AC Milan a également des vues sur Rick Karsdorp. Les négociations avec l’AS Roma sont néanmoins « au ralenti » pour le transfert du Néerlandais selon L'Equipe, ce qui pourrait inciter Rennes à accélérer sur la piste de Tchatchoua. La question est maintenant de savoir si l’OM en fera de même, ce qui pourrait faire concurrence aux pensionnaires du Roazhon Park. A ce poste de latéral droit, l’OM cherche à compenser le départ de Jonathan Clauss à Nice et ces derniers jours, le nom de Kiliann Sildillia (Fribourg) a également été évoqué.