Sulemana vendu 25 ME, grosse opération à Rennes

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Un an et demi après son arrivée à Rennes pour 17 millions d’euros, Kamaldeen Sulemana est proche de la sortie lors de ce mercato hivernal.

La grave blessure de Martin Terrier aurait pu lui offrir davantage de temps de jeu lors de la seconde partie de saison mais à moins d’un gros revirement de situation, Kamaldeen Sulemana va quitter le Stade Rennais lors de la dernière journée du mercato hivernal. En effet, L’Equipe dévoile que le club breton a accepté ce mardi les offres d’Everton et de Southampton pour son attaquant ghanéen de 20 ans. Les deux propositions sont équivalentes et atteignent 25 millions d’euros, une aubaine pour le Stade Rennais qui va réaliser une plus-value avec ce joueur qui ne s’est pourtant jamais imposé du côté du Roazhon Park. C’est désormais à Sulemana (6 buts et 4 passes décisives en 47 matchs à Rennes) de choisir sa future destination. L’ailier ghanéen a jusqu’à ce mardi soir à minuit pour signer dans son futur club et permettre à Rennes de réaliser une vente inespérée.