Real Madrid : Carlo Ancelotti rejette un Bleu, ce n'est pas Mbappé

Le Real Madrid, qui s’est plutôt montré mesuré par rapport à ses habitudes sur le marché des transferts ces dernières années, a envie de se faire plaisir cet été.

Surtout que cela peut se faire à bas coût. Kylian Mbappé est la grande ambition de Florentino Pérez, tandis qu’Erling Haaland à une clause lui permettant de passer sous les 100 millions d’euros. Mais il y a un autre grand joueur depuis longtemps dans le viseur du Real Madrid qui arrive en fin de contrat, il s’agit de Paul Pogba. Le milieu de terrain français semble avoir fait le tour de la question à Manchester United et malgré le petit jeu de son agent Mino Raiola qui promet qu’une prolongation est toujours à l’étude, son départ ne fait guère de doute au mercato. Mais pour aller où ?

Le PSG et le Real favoris pour Pogba

Le PSG en rêve histoire de ramener un international français, peut-être comme un argument pour faire rester Kylian Mbappé. Ou au moins pour faire venir une grande star avec un gros impact marketing, et aussi un joueur qui peut répondre présent dans les gros matchs vu son talent et son expérience des grands rendez-vous. La Juventus Turin et le Bayern Munich sont également cités, mais s’il y a un club où Paul Pogba rêve d’aller, c’est bien la Maison Blanche. Zinedine Zidane le voulait à son époque, mais Florentino Pérez n’était pas chaud pour une telle dépense. Maintenant qu’il ne représente aucun investissement sur le plan du transfert, La Pioche se heurte à un autre problème.

En effet, le média espagnol El Nacional annonce tout simplement que Carlo Ancelotti n’est pas du tout chaud pour faire signer l’ancien turinois. D’une part, le Mister estime avoir ce qu’il faut dans ce secteur de jeu, avec Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro mais aussi Federico Valverde et Eduardo Camavinga. D’une autre part, Ancelotti, toujours aussi désireux de faire régner la paix dans le vestiaire, estime que l’apport sportif de Pogba ne serait pas forcément un gros plus dans l’équipe madrilène. Autrement dit, mettre Paul Pogba possiblement sur le banc pourrait causer des problèmes. Seule chose rassurant pour le Français, ce n’est clairement pas Carlo Ancelotti qui décide des recrues, même si l’Italien a bien évidemment un avis écouté chez les Merengue.