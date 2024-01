Ratcliffe pique un protégé de Deschamps à Nice pour Man United

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Ineos a récemment racheté 25% des parts de Manchester United. Jim Ratcliffe, son boss, veut les meilleurs joueurs pour son futur projet chez les Red Devils.

Nice fait du bon travail depuis l'arrivée dans son capital d'Ineos. Le club azuréen est actuellement deuxième de Ligue 1 et aspire à disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Mais voilà, tout va vite dans le football et les fans des Aiglons sont quelque peu inquiets. En effet, Ineos a récemment racheté 25% de Manchester United. Et avec les Red Devils, Jim Ratcliffe veut lancer un nouveau projet avec pas mal de stars et joueurs en devenir pour venir garnir les rangs du club mancunien. Parmi les joueurs qui intéressent Manchester United : Jean-Clair Todibo.

Todibo, Ineos ne se laissera pas faire au mercato

Jean-Clair Todibo impressionne depuis son arrivée à Nice. Le défenseur a même connu les joies de l'équipe de France. L'été prochain, l'ancien du Barça devrait quitter le navire. Son nom revient pas mal en Angleterre ces dernières heures, alors que Chelsea et Tottenham sont venus aux renseignements pour une arrivée dès cet hiver. Mais voilà, Nice ne compte pas lâcher Todibo dans les prochaines semaines ou alors.... à Manchester United. Selon les informations de Sports Zone via X, Ineos veut garder le joueur à tout prix : « INEOS ne compte absolument pas faire de l’OGCN un club satellite de Manchester United. Tout est-il qu’INEOS veut garder Jean-Clair Todibo et souhaite donc l’envoyer à Manchester en cas de départ ! Il sera très difficile pour l’OGCN de le conserver ». Le mois de janvier risque donc d'être long, à la fois pour le joueur français mais aussi les fans de Nice, qui savent qu'un départ de Todibo reverrait certainement à la baisse les ambitions en Ligue 1 et en Coupe de France.