Guardiola l'épuise, Haaland appelle le Real Madrid !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Erling Haaland est dans le dur en ce moment à Manchester City, en témoigne sa prestation lors du revers à Tottenham. Si ses statistiques sont exceptionnelles, le Norvégien peine dans le système de Guardiola. De quoi lui donner des envies de départ pour l'été prochain.

Les voyants semblaient au vert pour Erling Haaland en Premier League. Le buteur norvégien est sur une autre planète d'un point de vue statistique. Il a déjà inscrit 25 buts en championnat et, ce pour sa première saison à Manchester City. Parti pour exploser les records, Haaland n'en est pas moins critiqué pour ses prestations. Dimanche après-midi, il a été transparent lors du choc entre son club et Tottenham conclu par la victoire des Spurs 1-0. Plus globalement, le Norvégien est souvent passé à côté des chocs de Premier League cette saison, que ce soit dans l'influence sur la rencontre ou dans la finition.

Pas à l'aise à City, Haaland pense au Real

Jamie Carragher a estimé après le match qu'Haaland « a peut-être choisi le mauvais club pour tirer le meilleur parti de lui ». Erling Haaland semble sensible à cet argument. En effet, selon le média espagnol Defensa Central, le Norvégien pense à quitter Manchester City où il ne se plaît pas suffisamment. Un club l'attire plus que les autres, il s'agit du Real Madrid. Selon les informations du média espagnol, Haaland pourrait demander à y être vendu dès cet été.

🚨🚨🌕| There is a REAL possibility that Real Madrid sign BOTH Kylian Mbappé and Erling Haaland this summer. It's Florentino's DREAM. @MatteMoretto #rmalive — славоид (@slawoid) February 7, 2023

Le contexte est favorable puisque Karim Benzema (35 ans) commence à accuser le poids des années. Haaland ferait un remplaçant de luxe au Français, souvent blessé cette saison. Surtout, il représenterait la star idéale pour combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo et non rempli par Kylian Mbappé l'été dernier. Faut-il le rappeler la rénovation du Stade Bernabeu sera achevée l'année prochaine. Reste à trouver un terrain d'entente sur le plan financier avec Manchester City. Haaland possède une clause libératoire de 200 millions d'euros, effective dès 2024. Or, selon Defensa Central, Haaland travaille avec ses agents et avocats à avancer la date de cette clause à juillet 2023 pour faciliter un transfert. Les choses pourraient s'accélérer aussi à Manchester City, frappé par une enquête pour violation des règles financières et menacé d'exclusion de la Premier League.