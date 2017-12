PSG-OL : Pastore en approche ? L’Inter préfère un Lyonnais !

Dans : Mercato, PSG, OL, Serie A.

Javier Pastore a beau avoir fait ses adieux au Parc des Princes cette semaine, encore faut-il que l’Argentin trouve un nouveau club pour y poursuivre sa carrière.

Le milieu de terrain a une liste de formations intéressées, mais entre le montant de son transfert et son salaire ainsi que les ambitions sportives, il ne sera pas facile de s’aligner sur son train de vie parisien. C’est pourquoi Tuttosport annonce que l’Inter Milan a pour le moment renoncé à entamé des négociations avec le PSG pour faire venir l’ancien de Palerme. Au lieu de cela, le club lombard, qui a également l’Arménien Henrikh Mkhitaryan, l’Espagnol Gérard Deulofeu et le Brésilien Bernard dans le viseur, s’est rapproché de Clément Grenier.

Même s’il a été très discrètement prêté à l’AS Roma la saison passée, le joueur lyonnais a l’énorme avantage de pouvoir changer de club quasiment librement, l’OL n’ayant pas l’intention d’insister pour négocier le départ d’un joueur qui sera en fin de contrat dans six mois, et dont le salaire est toujours aussi lourd pour le club rhodanien. A la recherche d’une piste intéressante pour relancer sa carrière, Clément Grenier pourrait bien prendre ce défi à bras le corps, même s’il s’agit pour l’Inter Milan d’un pari beaucoup plus risqué, mais beaucoup moins cher que celui menant à Javier Pastore.