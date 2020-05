PSG : Marcelo ne se voit pas du tout à Paris

Dans : Mercato.

Arrière gauche incontournable du Real Madrid depuis plus d’une décennie, Marcelo fait rarement l’objet de rumeurs sur le marché des transferts.

Dernièrement, il a pourtant été annoncé dans le viseur du PSG, notamment parce que son président aimerait récupérer une belle somme d’argent pour des achats plus offensifs, et plus coûteux. Le Paris SG, qui va se séparer de Layvin Kurzawa est donc venu aux renseignements. Mais cela ne devrait pas aller beaucoup plus loin à en croire le Brésilien. Ce dernier, qui sait que Zinedine Zidane l’adore et compte beaucoup sur lui, a répondu directement à la rumeur l’envoyant à Paris, ou du moins loin du Real Madrid, dans un live sur Instagram avec Fabio Cannavaro, l’ancien Ballon d’Or de la Juventus et du Real Madrid notamment.

« Je ne veux pas partir, et je pense que le Real Madrid ne veut pas que je parte. Je suis très bien à Madrid depuis mon arrivée, et ma famille aussi. Cela fait longtemps, et j’ai une histoire incroyable avec ce club. Les gens inventent beaucoup de choses. Il y a deux ans, j’avais déjà signé chez eux et j’avais déjà le maillot de la Juventus sur les épaules, juste parce que Cristiano Ronaldo avait signé chez eux et qu’il m’apprécie », a prévenu Marcelo à propos des rumeurs de transfert. Un message qui est en tout cas passé pour les clubs intéressés, il sera difficile de déloger l’arrière gauche du Real Madrid dans les prochains mois.