PSG : Le Roi Messi veut Neymar, c'est un ordre !

Dans : Mercato.

Tandis que les rumeurs se multiplient sur un changement imminent d'entraîneur au Barça, la presse espagnole affirme que Lionel Messi exige des dirigeants qu'ils fassent revenir Neymar du PSG.

C’est peu dire que du côté du FC Barcelone on a très mal vécu la défaite face à l’Atlético Madrid cette semaine en SuperCoupe d’Espagne. Le choc a d’autant plus été violent, qu’il était évident depuis plusieurs matchs que les choses ne tournaient pas dans le bon sens pour le Barça. Le premier effet de cet échec face aux Colchoneros risque d’être le limogeage d’Ernesto Valverde et son remplacement par Xavi. Mais du côté de l’édition argentine de Marca, on affirme que Lionel Messi est lui aussi touché par tout cela. Et que la star du FC Barcelone estime que pour l’instant Josep Maria Bartomeu ne fait pas des choix à même de permettre au club catalan, et à sa star, d’atteindre des objectifs élevés.

Messi insiste pour le retour de Neymar

Et c’est dans cette situation que Lionel Messi, aidé par Gerard Piqué et Luis Suarez, ferait le forcing pour que Neymar revienne l’été prochain à Barcelone après trois ans au PSG. « Pour les poids lourds du vestiaire, la présence de Neymar aurait donné un plus qui les aurait rendus pratiquement imbattable pour les rivaux. La saison est encore longue et le Barça est en course sur tous les tableaux, mais Neymar est toujours sur toutes les lèvres (...) La défaite contre l'Atlético oblige même le club à travailler pour satisfaire les souhaits de Leo Messi, qui ne sont autres que d'avoir le Brésilien Neymar à ses côtés », explique Carlos Gonzalez, qui n’est pas loin de penser que la star argentine est prête à mettre son avenir barcelonais dans la balance pour faire venir Neymar du Paris Saint-Germain.