PSG : Darwin Nunez plutôt qu'Icardi, attention danger

Darwin Nuñez est l'un des joueurs qui sera les plus courtisés cet été lors du mercato. Comme tout jeune talent, le PSG est sur le coup mais le jeune uruguayen du Benfica a tapé en touche au moment de parler du mercato.

Toute la planète football pense aux transferts de Kylian Mbappé ou d'Erling Haaland, mais Darwin Nuñez va aussi faire tourner la tête des plus gros clubs européens. Encore dans son club uruguayen de Peñarol en 2019, Darwin Nuñez commence à faire parler de lui après une saison exceptionnelle marquée par 32 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues. Mais la jeune pépite du Benfica, âgée de 22 ans, ne veut pas pas aller trop vite en besogne alors que toute la presse évoque des intérêts du PSG, du FC Barcelone, de l'Atlético ou encore de City, Chelsea ou Manchester United. « Ma tête est totalement à Benfica jusqu’à la fin de la saison. Je veux tout donner pour Benfica et pour ces supporters, qui sont incroyables. Mon travail, c’est de profiter de cette chance qui m’arrive. L’année passée, je n’ai pas très bien joué, cette saison est incroyable mais le mérite appartient aussi à mes partenaires » a déclaré le buteur du Benfica à CNN Portugal après l'élimination en Ligue des champions à Anfield en quarts de finale.

Goal n. 32 for Darwin Núñez this season. He’s prepared to leave in the summer, price tag around €75/80m and there’s a new agent now working to move him in June. 🔴🇺🇾 #UCL



Credit to Benfica as they refused €45m in January to keep Darwin.

And he's still 22, not a detail.