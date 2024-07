Problème médical, Henrique fait hésiter Nantes

Dans : Mercato.

Par Adrien Guyot

Le FC Nantes accélère sur son mercato. Les Canaris, qui ont souffert dans la lutte pour le maintien l’an passé, espèrent être moins mis à contribution cette saison. Des dossiers se débloquent, d’autres se compliquent.

Quel visage du FC Nantes verrons-nous cette saison ? Le club nantais sort de plusieurs saisons délicates sportivement et les Canaris ont joué plusieurs fois avec le feu depuis quelques années. Cependant, le club désormais entraîné par Antoine Kombouaré s’en est toujours sorti jusqu’à présent. L’entraîneur kanak espère en revanche des recrues pour tenter d’avoir une saison un peu plus tranquille. Ainsi, Ouest-France fait le point sur le mercato nantais dans le sens des arrivées. Après Matthis Abline, Nantes doit boucler le renfort de l’ailier droit Sorba Thomas évoluant à Huddersfield (club de troisième division anglaise) dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Dans le sens des départs, le jeune attaquant Stredair Appuah est sur le point de rejoindre l’Italie et plus précisément le club de Palerme, en Série B.

L’arrivée de Henrique (OL) en stand-by

Pour renforcer sa défense, l’octuple champion de France veut recruter Henrique, le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais, qui a annoncé son départ de l’OL il y a plusieurs semaines déjà. Cependant, selon le journal du grand Ouest, l’arrivée du joueur brésilien est mise en stand-by puisqu’un souci médical a été décelé lors de la visite médicale du joueur ces derniers jours. Une réponse définitive doit être apportée par le staff médical dans les heures à venir. Un coup dur, s’il venait à se confirmer, pour la direction du FC Nantes, qui va devoir opter pour d’autres pistes à ce poste. Pour rappel, Nantes va devoir se passer de son milieu offensif Florent Mollet pendant plusieurs mois en raison d’une blessure. L’effectif est loin d’être finalisé à 100% et Kombouaré espère avoir quelques garanties d’ici la reprise du championnat qui verra Nantes défier Toulouse au Stadium dans un mois.