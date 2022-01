PL : Ndombele à vendre, un bouillant duel PSG-OL ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Plus vraiment en odeur de sainteté à Tottenham, Tanguy Ndombele souhaite quitter les Spurs. Sa situation a alerté le PSG et l’OL…

Depuis son transfert de Lyon à Tottenham pour 60 millions d’euros en juillet 2019, Tanguy Ndombele a eu quelques bons passages chez les Spurs. Mais globalement, l’ex-milieu de terrain de l’OL n’est jamais parvenu à réellement s’imposer à Tottenham. En ce mois de janvier 2022, le divorce semble consommé entre Tanguy Ndombele et le club londonien puisque la presse britannique annonce depuis quelques jours que le natif de Longjumeau souhaite quitter Tottenham. Une information confirmée par The Sun, qui cite six clubs potentiellement intéressés par un transfert de Tanguy Ndombele au mercato hivernal. Et deux écuries de Ligue 1 font partie de la liste : le Paris Saint-Germain, souvent associé à l’international français par le passé, ainsi que l’Olympique Lyonnais.

Ndombele veut quitter Tottenham

En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, Tanguy Ndombele pourrait notamment être une belle piste du club parisien en cas de départ de Georginio Wijnaldum cet hiver. Même si ce n’est pas la tendance, un transfert de dernière minute n’est pas à exclure pour l’international néerlandais, courtisé par Newcastle ainsi que par Arsenal et qui ne s’est pas encore imposé au PSG après sa longue aventure à Liverpool. De son côté, l’Olympique Lyonnais pourrait accueillir Tanguy Ndombele seulement sous la forme d’un prêt avec prise en charge partielle du salaire. Les conditions ne seraient donc pas optimales pour Tottenham mais le média britannique indique que si les Spurs ne trouvent pas d’autre point de chute à Tanguy Ndombele, alors la solution lyonnaise pourrait être choisie à la dernière minute. Quant au joueur, il est également motivé à l’idée de partir de Tottenham pour retrouver du temps de jeu et un niveau plus en adéquation avec ce qu’il est capable de faire. Newcastle, l’AS Roma et l’AC Milan sont également cités comme des destinations possibles de Tanguy Ndombele cet hiver.