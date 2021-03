PL : Maignan et Lloris, un double transfert énorme ?

Dans : Mercato.

Auteur d’une saison formidable à Lille, Mike Maignan attire les convoitises dans l’optique du prochain mercato d’été.

Le gardien du LOSC figure dans le viseur de l’AC Milan, mais plus encore de Tottenham selon L'Equipe. Et pour cause, les Spurs cherchent à anticiper le probable transfert d’Hugo Lloris, en fin de contrat au mois de juin 2022 et qui pourrait être vendu cet été afin d’éviter un départ pour zéro euro dans un an. José Mourinho apprécie le profil de Mike Maignan, tout autant que son président Daniel Levy. Des discussions ont d’ores et déjà été engagées dans le but de transférer le gardien formé au PSG, lequel s’est imposé au fil des mois comme l’un des meilleurs gardiens en Europe. Ce transfert pourrait par ailleurs provoquer un énorme jeu de chaises musicales…

Et pour cause, le potentiel départ d’Hugo Lloris suscite la curiosité de nombreux cadors. C’est notamment le cas de Manchester United, très intéressé par la perspective de récupérer le gardien de l’Equipe de France. Titulaire chez les Red Devils depuis de longues années, David De Gea ne fait plus vraiment l’unanimité à Old Trafford, où sa fébrilité et son irrégularité agacent. Avec un gardien tel que Hugo Lloris, Manchester United s’offrirait de toute évidence l’un des joueurs les plus réguliers à son poste depuis près une décennie. Reste maintenant à voir si cet énorme chassé-croisé se confirmera et surtout, dans quel club David De Gea pourrait rebondir. Peut-être l’AC Milan, où le départ de Gianluigi Donnarumma, notamment courtisé par le Paris Saint-Germain, pourrait donner encore plus d’ampleur à ce mercato très agité des gardiens de but. Pour rappel, le goal italien de l’AC Milan est en fin de contrat avec le club lombard au mois de juin. Et malgré d’intenses négociations entre le club milanais et Mino Raiola, aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation de « Gigi »…