Paul Pogba, c'est le temps des adieux à Manchester

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

S'il décide de ne pas prolonger, Paul Pogba ne sera plus un joueur de Manchester United à partir de la fin de saison et de nombreuses rumeurs l'envoient notamment au PSG. Pour son entraîneur personnel c'est clair et net, le milieu français vit ses derniers moments à Manchester United.

Après une mauvaise saison niveau comptable, Manchester United risque d'encaisser une très mauvaise nouvelle avec le départ de Paul Pogba. Le Français est la grande spéculation du moment à Manchester United puisque son contrat expire fin juin 2022. L'ancien de la Juventus n'a toujours pas communiqué sur son avenir ou sur ses intentions. Un départ serait dans les plans du champion du monde 2018 avec les Bleus. Depuis son retour à Carrington en 2016 après un exil de quatre ans en Italie, Paul Pogba a connu plus de moments difficiles plutôt que l'inverse. De nombreuses blessures ont freiné ses performances, encore cette saison avec une gêne à l'ischio-jambier qui l'a privé de trois mois de compétitions. D'après Téléfoot et Julien Maynard, la tendance l'emmène au PSG où des premiers contacts ont eu lieu entre son agent, Mino Raiola, et Leonardo. Les deux hommes sont très proches. A l'image de Cristiano Ronaldo, il est difficile d'imaginer Paul Pogba rester si Manchester United ne termine pas dans le top 4 de Premier League, synonyme de participation à la Ligue des champions la saison prochaine.

« A la fin du mois de juin, Paul ne sera plus un joueur de Manchester United »

La bombe du jour concernant le futur de Paul Pogba a été lâchée par Coach Meddy, l'entraîneur personnel du milieu de 28 ans. Dans une interview accordée à Calciomercato, puis relayée par ESPN, ce dernier indique que l'aventure ne se poursuivra pas entre « La Pioche » et les Red Devils. « Je pense qu'il est juste que Pogba regarde ailleurs, peut-être que Manchester veut aussi se renouveler et la chose la plus raisonnable est de se séparer. Le temps viendra de changer et d'essayer de nouveaux défis, de nouvelles émotions, de nouveaux environnements pour Pogba et Manchester, d'essayer quelque chose de différent et peut-être qu'ils seront tous les deux heureux. A la fin du mois de juin, il ne sera plus un joueur de Manchester United. En ce moment, je pense qu'il s'amuse, ils ont une bonne équipe, surtout depuis que Cristiano Ronaldo a décidé de revenir. Le problème est que les résultats ne viennent pas. Un joueur de haut niveau ne perd pas son temps avec des compétitions mineures, il veut être motivé pour jouer des trophées ambitieux » a déclaré le proche de Paul Pogba. Avant de quitter ses partenaires, Paul Pogba aura à cœur de placer MU dans le top 4. Mardi prochain, le Français et les siens auront également l'occasion de rallier les quarts de finale de la Ligue des champions face à l'Atlético Madrid. Le compte à rebours est lancé.