Paul Pogba a choisi, le PSG et Madrid sont prévenus

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison, Paul Pogba sera logiquement un joueur très convoité lors du prochain mercato.

Cet été, l’international français était ciblé par le Paris Saint-Germain ainsi que par la Juventus Turin et le Real Madrid. Paul Pogba, séduit par le recrutement de Manchester United avec Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane et Jadon Sancho, est finalement resté chez les Red Devils. Mais « La Pioche » pourrait bien changer d’air lors du prochain mercato estival. Et à en croire les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, Paul Pogba a déjà une préférence très nette pour la suite de sa carrière. En effet, le média transalpin croit savoir que le champion du monde 2018 a récemment annoncé à Mino Raiola son désir de privilégier un retour à la Juventus Turin plutôt qu’un transfert au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid.

Plombé par une irrégularité tenace à Manchester United, Paul Pogba a conscience qu’il doit changer de club pour relancer sa carrière et selon lui, un retour à la Juventus Turin est la meilleure chose qu'il peut lui arriver. Il faut dire qu’en revenant en Italie, Paul Pogba retrouverait un entraîneur qu’il connait et qui sait l’utiliser de la meilleure façon en la personne de Massimiliano Allegri. Déterminé à revenir à la Juventus Turin, Paul Pogba est par ailleurs prêt à sacrifier de l’argent en refusant les offres plus prolifiques du Real Madrid mais surtout du PSG. Un contrat de trois ans est en revanche exigé par Mino Raiola pour son poulain, ce que la Juventus Turin pourrait être encline à lui offrir. Reste maintenant à voir si le Paris SG et le Real Madrid batailleront pour tenter d’inverser la tendance ou si les dés sont déjà jetés dans le dossier Paul Pogba au mercato.