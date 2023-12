Osimhen prolonge à Naples, Chelsea jubile

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Victor Osimhen a réalisé une saison 2022/2023 exceptionnelle. Mais la relation entre le joueur et Naples n'est plus aussi bonne qu'auparavant. Chelsea compte profiter de la future prolongation du Nigérian pour passer à l'offensive.

Recruté pour 75 millions d'euros en 2020 par Naples, Victor Osimhen a mis du temps avant de complètement exploser. Huitième du Ballon d'Or en 2023, vainqueur de la Serie A, dont il a terminé meilleur buteur avec 26 réalisations et meilleur joueur africain de l'année, l'ancien attaquant du LOSC a réalisé une saison incroyable et s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs européens à son poste. Si Naples est d'ores et déjà distancé pour le titre dans le championnat italien, Osimhen a toujours une très grosse cote sur le marché des transferts. Les médias anglais affirment que Chelsea aimerait faire une offre lors du mercato hivernal. S'il est peu probable que Naples accepte, le joueur et la direction italienne sont proches de parvenir à un accord pour une prolongation, qui risque de profiter aux Blues. Chelsea, malgré ses nombreuses dépenses, manque d'un attaquant fiable, et a vraisemblablement jeté son dévolu sur Victor Osimhen, qui semble de son côté décidé à quitter Naples.

Osimhen prolonge, Chelsea casse encore sa tirelire

D'après les informations de Fabrizio Romano, Victor Osimhen devrait prochainement prolonger son contrat à Naples, pour une saison supplémentaire, mais surtout avec une clause libératoire fixée dans son contrat, à 130 millions d'euros. Une somme élevée, mais seulement 10 millions de plus que la valeur du joueur de 24 ans sur Transfermarkt. Aurelio De Laurentiis, président des Napolitains, est très compliqué en affaires et a la réputation de ne jamais vouloir vendre ses joueurs. Le dirigeant italien, aurait probablement exigé beaucoup plus que 130 millions pour céder Osimhen à Chelsea. Cette prolongation devrait permettre au club anglais de tenter une offensive l'été prochain, explique Fabrizio Romano dans sa chronique du Daily Briefing pour CaughtOffside. « Il semble maintenant que nous nous approchions d'une conclusion importante, avec Osimhen qui est prêt à signer un nouvel accord jusqu'en 2026, avec l'inclusion d'une clause de libération. La clause incluse dans le contrat sera d'environ 130 millions d'euros, mais elle n'a pas encore été confirmée. Nous savons que Chelsea fait d'un nouvel attaquant une priorité et j'ai déjà mentionné les liens avec Osimhen. La possibilité d'un déménagement l'année prochaine reste valable » a expliqué le spécialiste du mercato.