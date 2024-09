Osimhen dégoûté, il voulait signer à Chelsea

Dans : Mercato.

Victor Osimhen a rejoint Galatasaray ces derniers jours à la surprise générale. L'international nigérian était pourtant proche d'un accord total avec Chelsea.

Galatasaray a créé la surprise en parvenant à signer Victor Osimhen en prêt ces derniers jours. L'attaquant nigérian voulait un club plus huppé mais n'a pas réussi à trouver son bonheur. Pourtant, le PSG, la Saudi Pro League ou encore Chelsea étaient sur les rangs. Les Blues ont accéléré le mouvement en fin de marché des transferts mais n'ont finalement pas pu conclure. Dommage pour toutes les parties concernées, même si le club londonien tentera peut-être de nouveau sa chance dans les prochains mois pour enrôler Victor Osimhen.

Osimhen et Chelsea, c'est loin d'être terminé

Ces dernières heures lors de mots échangés sur son podcast, John Obi Mikel, proche du Nigérian, en a dit plus sur le non-transfert de Osimhen à Chelsea : « Osimhen voulait Chelsea. Un accord était tout proche, mais il y avait juste quelques petits problèmes qui n'ont pu être surmontés. Les examens médicaux ne pouvaient pas être effectués même si les problèmes étaient résolus, il était trop tard. Mais je sais à quel moment ils se sont arrêtés s'ils voulaient recommencer à parler. Je sais quelle était l'offre, l'accord a échoué à cause de petites choses, il n'y avait pas beaucoup de temps pour surmonter ces petits problèmes... Je sais que beaucoup disent que Victor ne voulait pas venir à Chelsea, je réponds que ce n'est pas vrai. Victor voulait vraiment venir à Chelsea, il sait qu'il peut encore prouver beaucoup de choses en Europe, il a même fait un compromis sur le salaire ». Pour rappel, le prêt de Victor Osimhen n'a pas d'option d'achat incluse. Il retournera à Naples l'hiver ou l'été prochain. Et Chelsea sera un prétendant plus que crédible.