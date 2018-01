Mercato : OM, OGCN... Sagna va rebondir, mais où ?

Dans : Mercato, Serie A, OM, OGCN.

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester City en juin 2017, Bacary Sagna devrait vite rebondir, tandis qu’il n’a toujours pas renoncé à disputer le Mondial 2018 avec les Bleus.

Visiblement, la destination de l’ex-défenseur d’Arsenal devrait bientôt être dévoilée et selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, Bacary Sagna serait actuellement entre la Ligue 1 et la Série A. Cet hiver, deux clubs français ont été associés au défenseur de l’Equipe de France : l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Deux formations toujours à l’affût d’opportunités de joueurs d’expérience peu onéreux financièrement.

Une chose est sûre, le salaire de Bacary Sagna ne poserait pas de problème aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. C’est plutôt sur le plan sportif que Rudi Garcia aurait renoncé à cette piste, devant les belles (et surprenantes) prestations de Bouna Sarr au poste de latéral droit. Financièrement, l’OGC Nice serait également en mesure de boucler cette opération. Mais ces dernières heures, c’est plus Benevento (20e de Série A) qui semblait tenir la corde selon le quotidien…