Officiel : Radamel Falcao quitte Monaco pour Galatasaray !

Quelques heures après avoir officialisé des négociations avec l’AS Monaco pour le transfert de Radamel Falcao, Galatasaray a confirmé la signature de l’international colombien ce lundi soir, une heure et demi avant la fin du mercato. A la surprise générale, le club turc précise sur son site internet que Radamel Falcao a été libéré gratuitement par l'ASM, tandis que France Football avançait dans la soirée une indemnité de transfert comprise entre 5 et 7 ME...