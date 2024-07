OM ‍: Mason Greenwood, 30 ME refusés par MU ‍!

Dans : Mercato.

Paria à Manchester United après ses problèmes judiciaires, Mason Greenwood a redoré son image en Liga. Désormais, il est une cible de choix au mercato. L'OM est sur les rangs tout comme Valence qui a tenté une première offre financière.

Il y a près d'un an Mason Greenwood arrivait en catimini à Getafe. Manchester United le prêtait au club madrilène et pensait surtout à s'en débarrasser. Greenwood avait une réputation sulfureuse après les accusations de violences conjugales portées par sa compagne. En Liga, Greenwood s'est refait une santé sur le plan sportif avec 8 buts et 7 passes décisives en championnat cette saison. Cet été, l'engouement n'est pas le même pour Mason Greenwood au mercato. Le jeune anglais de 22 ans est notamment ciblé par l'OM. Une piste validée à l'unanimité en interne. Ainsi, Pablo Longoria pense miser plus de 20 millions d'euros sur lui.

Valence recalé malgré une offre de 30 ME

Une somme importante car Manchester United en attendrait au moins 30 millions d'euros selon les premières informations. Cette somme vient d'être proposée par Valence à Manchester United d'après le Manchester Evening News. Cependant, à la surprise générale, les Red Devils ont refusé l'offre valencienne.

Avec la popularité de Greenwood sur le marché européen, Manchester United se montre encore plus gourmand. Le Manchester Evening News avance un nouveau montant attendu pour Greenwood : 40 millions de livres Sterling, soient plus de 47 millions d'euros. Une somme qui va calmer les ardeurs des prétendants que sont l'OM mais aussi la Lazio et donc Valence. Cependant, la presse anglaise affirme unanimement que Mason Greenwood réclame son transfert au plus vite et, ce avant la fin de semaine prochaine. De quoi offrir une seconde chance à l'OM de s'aligner sur le montant offert par Valence avant que Manchester United ne craque définitivement.