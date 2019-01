OM : Le Barça prêt à aider Marseille au mercato !

Dans : Mercato, OM, Liga.

Dans l’attente d’un départ dans son secteur offensif, l’Olympique de Marseille espère recruter un attaquant cet hiver.

Ces derniers jours, on parle beaucoup de la piste menant à Mario Balotelli. Mais compte tenu des obstacles sur ce dossier, le club phocéen doit étudier des alternatives. Par exemple, on sait que le directeur sportif Andoni Zubizarreta suit de près Munir El Haddadi, l’attaquant bientôt en fin de contrat au FC Barcelone. Sa situation est intéressante pour l’OM, sachant que l’Espagnol vient d’être écarté pour avoir refusé plusieurs offres de prolongation.

Du coup, l’entraîneur Ernesto Valverde aimerait que la doublure de Luis Suarez parte au plus vite afin de la remplacer. « Il semble que Munir ait pris sa décision, le club aussi. Nous voulons trouver une solution le plus vite possible. Si cela peut se faire pendant ce mercato, ce sera beaucoup mieux, a glissé le technicien. Je n'ai rien contre Munir. Recruter un attaquant ? C'est une chose que nous devons envisager. » Munir à l’OM, ce n’est pas Valverde qui s’y opposera…