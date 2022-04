OM : L'Inter fonce sur Veretout, Longoria à la ramasse

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Performant à la Roma, Jordan Veretout est sur les tablettes de l'Inter Milan pour un transfert en fin de saison. Un coup dur pour l'Olympique de Marseille qui avait déjà fait une offre à l'ancien nantais.

Jordan Veretout pourrait rejoindre un grand d'Europe en la personne de l'Inter Milan ! L'actuel milieu romain est ciblé de près par le champion d'Italie en titre en vue d'un transfert cet été. Arrivé chez la Louve en 2020, l'international français (5 sélections) est devenu un titulaire incontournable de José Mourinho. Cette saison, Jordan Veretout est impliqué sur onze buts en 29 matchs de Série A et a déjà pris part à 39 rencontres toutes compétitions confondues. D'après le diffuseur transalpin Sport Mediaset, les dirigeants de l'Inter Milan lorgnent sur le Français, cité comme une priorité, alors que le Lillois Xeka leur est aussi proposé. En fin de contrat avec la Roma en juin 2024, Jordan Veretout ne devrait pas être prolongé. Une indemnité de transfert aux alentours de 20 millions d'euros est évoquée mais celle-ci pourrait être revue à la baisse. Les Giallorossi avaient déboursé 17,5 millions d'euros pour s'offrir le tricolore venant de la Fiorentina en septembre 2020.

L'OM sur le carreau, 8M proposés

🔄 La Roma 🇮🇹 cherche une porte de sortie pour Jordan Veretout 🇫🇷. À l'heure actuelle l'OM est la seule équipe ayant fait une offre (8M€).#TeamOM | #MercatOM | #OM pic.twitter.com/9Z0kQ5G8uB — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) March 31, 2022

Les relations entre l'Olympique de Marseille et la Roma battent leur plein après les arrivées de Pau Lopez ou Cengiz Ünder l'été dernier. Pablo Longoria comptait continuer dans ce sens en approchant la Roma pour rapatrier Jordan Veretout en Ligue 1, sept ans après son départ de Nantes. Mais Pablo Longoria aura fort à faire puisque l'actuel septième de Série A aurait déjà refusé des offres phocéennes de 7 et 8 millions d'euros. Pour le moment, ni l'Inter Milan ni la Juventus, également citée dans l'entourage du Français, n'ont transmis une offre. L'heure est à la réflexion du côté de la Roma où Jordan Veretout pourrait connaître une fin de saison très compliquée à la suite d'une affaire extra-sportive le liant à sa femme et la crise sanitaire. Le prix demandé par la Roma devrait baisser si cette affaire dure, sûrement la seule chance de l'OM.