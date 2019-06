OM : Ce buteur à prix cassé, Marseille le laisse filer au mercato

Dans : Mercato, Ligue 1, FC Nantes, OM, Ligue 2.

Auteur d’une bonne saison dernière sous le maillot du Paris FC, Silas Wamangituka est courtisé de tous les côtés durant ce mercato estival.

Il faut dire que l’attaquant congolais a marqué les esprits en Ligue 2. Puisque pour sa première saison au haut niveau, le joueur de 19 ans a marqué 11 buts en 32 matchs. De bonnes performances qui ne sont pas passées inaperçues dans l'Élite. Alors que plusieurs clubs de L1, comme l’OM ou Toulouse, sont sur les rangs depuis plusieurs semaines, une nouvelle formation française a récemment fait son apparition dans ce dossier, selon Le Parisien.

« Un nouveau club est entré dans la course pour Silas Wamangituka (Paris FC) : le FC Nantes, où il a tapé dans l’œil de Vahid Halilhodzic. En attendant, il partira en stage dimanche avec le groupe du Paris FC à Rennes », lance le média francilien sur Twitter. Reste à savoir si les Canaris sont prêts à débourser les six millions d’euros réclamés par son club durant ce mercato estival. Et le FCN devra aussi convaincre Wamangituka du bien-fondé de son projet, alors que l’avant-centre est plutôt tenté par le challenge marseillais pour la suite de sa carrière.