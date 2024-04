OM ‍: Jonathan Clauss va partir, Longoria déchire son offre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Buteur mercredi contre Nice, Jonathan Clauss sera en fin de contrat la saison prochaine. L'ancien Lensois devrait quitter l'Olympique de Marseille pour une raison simple.

Jonathan Clauss connaît une saison difficile à l'OM, mais cela n'empêche pas l'arrière droit de tout donner lorsqu'il joue. Revenant de blessure, on l'a encore vu se démener cette semaine contre Nice, Clauss y allant de son but. Mais voilà, on sait que le joueur de 31 ans a eu de gros soucis relationnels avec Mehdi Benatia à Marseille, le bras droit de Pablo Longoria n'hésitant pas à s'en prendre à Clauss, affirmant que ce dernier n'avait pas eu le comportement attendu d'un footballeur portant le maillot de l'OM.

Benatia avait ensuite calmé le jeu en précisant qu'après avoir été recadré à deux reprises, le latéral s'était remis au travail sérieusement. Cependant, le contrat de Jonathan Clauss s'achève en juin 2025 et si l'Olympique de Marseille veut réaliser un transfert payant, ce sera lors du prochain mercato. Dans La Provence, on assure que le choix de Pablo Longoria et Mehdi Benatia est fait.

Clauss en fin de contrat, l'OM ne bouge pas

Un but de folie et une activité incessante dans son couloir lors d’#OMOGCN ! 🦾



Journaliste pour le quotidien régional, Ludovic Ferro révèle qu'à un mois de la fin de la saison 2023-204, Jonathan Clauss n'a reçu aucune offre de prolongation de contrat de la part de la direction de l'OM. Autrement dit, l'Olympique de Marseille ouvre très clairement la porte aux offres pour son défenseur. Et cela tombe bien, confirme La Provence, puisque plusieurs clubs européens sont prêts à débarquer lors du prochain mercato afin de transférer le défenseur phocéen. Recruté pour 7,5 millions d'euros au RC Lens, Jonathan Clauss a désormais une valeur estimée au double. De quoi forcément faire réfléchir Pablo Longoria, qui aura bien besoin de ces 15 millions d'euros si l'OM ne joue pas une coupe européenne.