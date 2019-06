OL : Tait à Lyon, voilà que l'OM s'en mêle au mercato !

Dans : Mercato, OM, OL, Rennes, SCO.

Pas plus tard que dimanche après-midi, L’Equipe écrivait dans ses colonnes que l’Olympique Lyonnais était bel et bien intéressé par le profil de Flavien Tait.

Auteur d’une très belle saison à Angers (5 buts, 9 passes décisives), celui qui est sous contrat avec le SCO jusqu’en juin 2022 figure dans le viseur des Gones, mais également de Rennes… et de Marseille ! En effet, Le Courrier de l’Ouest affirme en ce milieu de semaine que la cellule de recrutement dirigée par Andoni Zubizarreta a également coché le nom de l’ailier français.

« L’OM et Rennes seraient les plus insistants, et Bordeaux est entré dans la danse » écrit simplement le média local, qui ne cite même pas le nom de l’Olympique Lyonnais au moment d’évoquer les clubs intéressés par Flavien Tait. Reste maintenant à savoir qui raflera la mise dans ce dossier. Pour rappel, L’Equipe indiquait dimanche que le Stade Rennais était enclin à offrir 8 ME au SCO d’Angers pour s’attacher les services de Flavien Tait.