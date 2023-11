OL ‍: Rayan Cherki sur le départ, Chelsea l'attend

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Courtisé sur le marché des transferts, Rayan Cherki dispute probablement sa dernière saison sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Considéré comme un joueur avec un immense potentiel, le meneur de jeu intéresse fortement les cadors anglais de la Premier League.

Même s'il a rétrogradé dans la hiérarchie depuis l'arrivée de Fabio Grosso à l'OL, Rayan Cherki reste l'un des joueurs les plus convoités sur le mercato. À 20 ans, le Lyonnais a encore du mal à s'imposer comme un leader et dispute déjà sa cinquième saison au sein de son club formateur, pour seulement 14 buts inscrits et 15 passes décisives délivrées. Un bilan trop maigre pour un joueur dont le talent a été présenté comme supérieur à celui de Nabil Fékir ou même de Karim Benzema. La Premier League comme le PSG sont intéressés par Cherki, qui a pourtant refusé de partir l'été dernier. Fabrizio Romano avance que Manchester United est toujours prêt à le recruter, mais que Chelsea a bien une longueur d'avance dans le dossier.

Chelsea, le collectif idéal pour faire progresser Cherki

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Lyon, Cherki a besoin de trouver un nouveau club pour s'épanouir et pour progresser pleinement. Même si le projet reste encore un peu flou, Chelsea est la destination parfaite selon Fabrizio Romano. « Pour moi, en tant que jeune joueur, aller à Chelsea en ce moment serait le club idéal. En tant que jeune joueur talentueux comme Cherki, je ne vois pas de club mieux pour se joindre au projet qu'ils ont » a expliqué le spécialiste du mercato dans une interview pour Football Insider. Il confirme une nouvelle fois l'intérêt des Blues et par la même occasion celui des Red Devils. Deux clubs qui ont des difficultés significatives en Premier League. Mauricio Pochettino offre pour le moment sa confiance à des jeunes talents comme Cole Palmer, Mykhailo Mudryk ou Levi Colwill. Avec la présence de plusieurs joueurs français, Chelsea est donc peut-être le cadre idéal pour développer au maximum l'immense potentiel de Rayan Cherki.