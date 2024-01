Officiel ‍: Valentin Rosier signe à Nice

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Joli coup de la part de l’OGC Nice, qui fait venir Valentin Rosier en provenance de Besiktas. Le défenseur français est prêté avec option d’achat au club azuréen. « Je suis heureux de retrouver la France dans un club ambitieux comme l’OGC Nice. Maintenant, j’ai hâte de me mettre au travail sous mes nouvelles couleurs. J’ai suivi la première partie de saison, il y a de grandes choses à faire ensemble. Je suis très motivé et j’espère aider le Gym à atteindre ses objectifs », a livré le défenseur formé à Rodez et qui s’était révélé à Dijon avant de rejoindre le Sporting Portugal.