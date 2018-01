OL-OM : Ce chiffre prouve qu'un retour de Benzema est impossible

Dans : Mercato, OL, OM, Liga.

Ce week-end, le site italien de Calcio Mercato 24 enflammait la toile en annonçant avec certitude que Marseille et Lyon étaient « attentifs » à la situation de Karim Benzema, au point de s'y intéresser pour le mercato hivernal. Évidemment, cette rumeur semble un peu grosse pour être vraie et peu de supporters des deux équipes y croient réellement. Sportivement, quel intérêt l’international français aurait à revenir en France ? Surtout, c’est économiquement que l’affaire est impossible. Spécialisé dans le business sportif, Sportune.fr révèle pourquoi un retour de Karim Benzema en France n’est pas compatible avec les modèles économiques de l’OL et de l’OM.

Un salaire de plus de 10ME par an au Real Madrid

Sur le marché des transferts, Karim Benzema est estimé à environ 45ME selon Sportune. « C’est au moins 10 millions d’euros de plus que le transfert record de Dimitri Payet », une indemnité que l’OM ne dépassera plus, comme l’a confirmé Jacques-Henri Eyraud il y a deux semaines au journal L’Equipe. Mais au-delà de l’indemnité de transfert, ce sont les émoluments de l’ancien attaquant de Lyon qui rendent un éventuel come-back en France improbable. « Maintenant qu’il a été augmenté, il approche les 10 millions d’euros la saison. Et c’est sans les primes, conséquentes au Real Madrid du fait des titres de l’équipe ». En bref, l’OL et l’OM ne pourraient même pas assumer le salaire XXL de Karim Benzema hors-primes. Voilà qui mettra fin à tous les fantasmes dans la cité phocéenne ou dans la capitale des Gaules…