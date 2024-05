Mercato ‍: Griezmann et Messi réunis, la folle rumeur

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Éblouissant avec l’Atlético de Madrid cette saison, Antoine Griezmann pourrait imiter Olivier Giroud en rejoignant les Etats-Unis lors du prochain mercato. Certaines rumeurs vont dans ce sens.

Depuis son retour à l’Atlético de Madrid en provenance du FC Barcelone, Antoine Griezmann a retrouvé son meilleur niveau. Auteur d’une saison dingue avec 21 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international français est comme un poisson dans l’eau chez les Colchoneros pour le plus grand bonheur des Bleus, qui espèrent pouvoir compter sur un grand « Grizou » lors du prochain Euro en Allemagne. Le championnat d’Europe sera-t-il la dernière compétition d’Antoine Griezmann avec la France ? A 33 ans, on peut penser que le natif de Mâcon sera encore en forme pour disputer la Coupe du monde 2026… à condition qu’il évolue encore au plus haut niveau européen en club. A ce sujet, un doute existe.

🇫🇷 Antoine Griezman podría llegar a #InterMiamiCF pic.twitter.com/fuznx6magj — Alonso El Inca (@alonso_inca) May 9, 2024

A l’instar d’Olivier Giroud ou Hugo Lloris récemment, le milieu offensif de l’Atlético de Madrid pourrait lui aussi se laisser tenter par une aventure aux Etats-Unis. A en croire le journaliste Alonso El Inca, il n’est d’ailleurs pas impossible qu’Antoine Griezmann rejoigne l’Inter Miami, où évoluent Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba ou encore Lionel Messi, avec qui la cohabitation ne s’était pourtant pas passée de manière idyllique au FC Barcelone. Le timing de ce potentiel transfert n’est en revanche pas révélé par notre confrère, pas en mesure de dire si Antoine Griezmann envisage un départ en MLS dès la fin de la saison et donc du prochain mercato. Cela serait étonnant au vu de son niveau de jeu cette saison et de son importance dans le projet de Diego Simeone. Mais après tant d’années au plus haut niveau, Antoine Griezmann pourrait, à l’instar d’Olivier Giroud, opter pour cette destination afin de terminer sa carrière loin de la pression du football européen et des exigences de la Ligue des Champions.