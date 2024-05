Le mercato du PSG sera fou, les 17 cibles révélées ‍!

Dans : Mercato.

Le mercato sera chaud au Paris SG, avec l'ambition pour les dirigeants de compenser le départ de Kylian Mbappé mais aussi de renforcer les nombreux points faibles décelés cette saison.

Le PSG a une finale de Coupe de France à disputer, mais alors que l’OL jouera sa saison sur ce match à Lille, les Parisiens auront certainement encore en tête l’occasion gâchée de disputer une finale de Ligue des Champions. La double prestation face à Dortmund a été très décevante, avec aucun but marqué, un engagement physique insuffisant, une maitrise technique trop moyenne et une efficacité offensive nullissime. Un bilan qui a été fait en interne même s’il reste encore quelques matchs. Et entre le départ de Mbappé et le rendement insuffisant de nombreux joueurs, le mercato va être des plus agités au PSG. Avec Luis Enrique maintenu en poste, les modifications vont avoir lieu à la pelle et le compte insider PSGInside_Actu a décidé de dévoiler les plans du club parisien à tous les postes.

Lenny Yoro et Bernardo Silva, les deux énormes priorités

Pas de changement majeur pour le gardien de but, Paris va repartir avec les mêmes hommes. En défense, la recherche d’un central est prioritaire, et Lenny Yoro de Lille est ciblé, même si le Real Madrid effectue un énorme forcing ces dernières semaines. Les autres solutions se nomment Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Antonio Silva (Benfica Lisbonne), Giorgio Scalvini (Atalanta Bergame) et Mohamed Simakan (RB Leipzig). Des possibilités qui permettront de compenser le rendement insuffisant de Milan Skriniar, la blessure longue durée de Lucas Hernandez et les interrogations sur la suite de carrière de Presnel Kimpembe.

Pour les latéraux, le PSG s’estime bien pourvu avec Hakimi et Mendes, mais va tout de même devoir se renforcer des deux côtés. Le bricolage de Luis Enrique quand l’un de ses latéraux était absent a marqué les esprits. Résultat, les dirigeants parisiens visent la pépite néerlandaise Lutsharel Geertruida (Ajax Amsterdam), Ferdi Kadioglu de Fenerbahçe et Vitaly Mykolenko qui évolue à Everton.

Bruno Guimaraes, c'est trop cher pour le PSG

Au milieu de terrain, où Fabian Ruiz, Carlos Soler et même Kang-In Lee n’ont pas donné satisfaction, le chantier est énorme, surtout que Xavi Simons ne devrait pas revenir. Beaucoup de pistes de prestige comme Frenkie de Jong (FC Barcelone), Bernardo Silva (Manchester City) et Joshua Kimmich (Bayern Munich), mais le dossier le plus avancé est celui qui mène au Portugais, qui pourrait voir Paris tout simplement lever sa clause libératoire pour boucler l’affaire. Bruno Guimaraes, niveau transfert et salaire, est pour le moment considéré comme trop cher, tandis que l’homme fort du PSV Eindhoven, Joey Veerman, fait clairement saliver Luis Campos.

Enfin devant, quatre noms ressortent pour tenter de faire oublier Kylian Mbappé. Il s’agit de Rafael Leao, qui est ciblé de longue date mais semble avoir lié son avenir au Milan AC. Surtout que Luis Enrique ne l’apprécie que moyennement. Récemment, le PSG a passé la vitesse supérieure pour faire signer Khvicha Kvaratskhelia, même si Naples sera dur en affaires. Enfin, le buteur qui fait rêver à Paris se nomme Viktor Gyökeres, qui empile les buts avec le Sporting Portugal, mais se retrouverait à un poste où se trouve, pour le moment, déjà Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Sans compter le fait que, outre le Géorgien, le Nigérian Victor Osimhen est aussi considéré comme un attaquant capable de compenser la perte de Kylian Mbappé, dans le nombre de buts marqués. De sacrés bouchons à venir pour un mercato dont les contours sont déjà connus, même s’il va falloir mettre à profil le mois de juillet pour boucler de nombreuses opérations afin de donner un autre visage au PSG.