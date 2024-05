OM ‍: Un joueur surpayé, l'Arabie Saoudite a compris l'arnaque

Quelques mois après son arrivée à l’Olympique de Marseille, le latéral gauche brésilien Renan Lodi avait été transféré à Al-Hilal en janvier dernier. Le club phocéen avait négocié un deal à 23 millions d’euros. Un montant étrange que les Saoudiens commencent déjà à regretter.

Malgré la confiance renouvelée par le propriétaire Frank McCourt, Pablo Longoria se voit régulièrement confronté aux critiques. Beaucoup lui reprochent la composition d’un groupe insuffisant pour bien figurer sur tous les tableaux cette saison. Quand d’autres soulignent son incapacité à réaliser de grosses ventes sur le marché des transferts. Le président de l’Olympique de Marseille a quand même frappé fort en janvier dernier. Sans que personne ne s’y attende, le dirigeant espagnol avait bouclé le transfert de Renan Lodi à Al-Hilal pour 23 millions d’euros.

Une sacré plus-value étant donné que le latéral gauche, arrivé quelques mois plus tôt, avait seulement coûté 13 millions d’euros. Autant dire que l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à accepter l’offre. C’est à se demander pourquoi le club saoudien a décidé de miser autant sur l’international brésilien. On ne peut pas dire que Renan Lodi ait crevé l’écran pendant ses premiers mois dans la cité phocéenne. Il est clair qu’Al-Hilal a surpayé ce transfert et les Saoudiens s’en sont rapidement aperçus.

🚨💰 #AlHilal are open to evaluating offers for Renan #Lodi.



↩️ In the event of a proposal deemed suitable, the 🇸🇦 club will make internal assessments regarding the possibility of selling the 🇧🇷 player - whose contract expires in 2027 - in the summer. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/RtyDyoh82w