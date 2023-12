OL ‍: 20ME pour Cherki, l'Italie prête à craquer

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Alors que le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes, l'avenir de Rayan Cherki est toujours aussi flou. L'Olympique Lyonnais semble ouvert à un départ d'un joueur qui ne manque pas de prétendants, notamment en Italie.

Présenté comme l'un des plus grands talents issus du centre de formation de l'OL, Rayan Cherki a du mal à exploser complètement. Irrégulier et parfois trop individualiste, le milieu de terrain offensif, capable également de jouer ailier, est parfois assez brouillon et il est la cible d'attaques virulentes sur les réseaux sociaux de la part des supporters lyonnais. Toutefois, cela ne lui empêche pas d'avoir la cote sur le marché des transferts. Le mercato hivernal démarre lundi prochain et les Gones pourraient décider de vendre le joueur de 20 ans, dont le contrat expire en juin 2025. Récemment, des clubs anglais comme Chelsea ou Manchester United ont démontré un intérêt pour Cherki. Mais la presse italienne évoque par ailleurs fréquemment son nom. D'après les informations de Sports, la Juventus de Turin ainsi que Naples ont pris des renseignements auprès de Lyon pour l'international français avec les Espoirs (19 sélections).

Cherki sur le départ, les clubs européens se bousculent

Une offre de 20 millions d'euros a même été évoquée alors que Lyon a traversé une situation financière et sportive compliquée. Alors que le club rhodanien compte dépenser cet hiver près de 50ME, une vente de Rayan Cherki, qui n'a toujours pas marqué cette saison et qui n'a délivré que deux passes décisives, pourrait doper le recrutement du club entraîné par Pierre Sage. Reste à savoir quelle est la volonté du joueur, qui a aussi été approché par le PSG l'été dernier ou le Real Madrid. Plusieurs clubs européens sont très intéressés par ses services, mais Cherki semble être heureux à l'OL. Que ce soit cet hiver ou l'été prochain, le nom du prodige lyonnais risque cependant de défrayer les chroniques à plusieurs reprises.