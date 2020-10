Officiel : Smalling signe à la Roma à une minute près

Dans : Mercato.

Le mercato est déjà fini en Italie, et la dernière ligne droite a été houleuse à l’AS Roma. En effet, la validation du transfert de Chris Smalling en provenance de Manchester United a été effectuée à 19h59, soit une minute avant la fin du marché des transferts. Il manquait un document à la première remise des documents, et tout a donc failli capoter. Mais finalement, tout est bien qui finit bien pour le défenseur anglais, qui rejoint l’AS Roma pour trois saisons, dans un transfert d’un montant de 15 ME + 5 ME de bonus éventuels.