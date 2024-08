Officiel ‍: Rennes prête Theate à Francfort

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Un nouveau rennais quitte le navire en la personne d'Arthur Theate. Le défenseur central belge s'engage officiellement à l'Eintracht Francfort, comme l'a annoncé le club allemand ce dimanche matin. Alors qu'on parlait initialement d'un transfert pour 19 millions d'euros, Francfort précise que le transfert se fait sous forme de prêt d'un an avec option d'achat. Un changement qui ne serait qu'une pirouette comptable selon le journaliste Sacha Tavolieri qui évoque bel et bien un transfert définitif. Après deux ans passés à Rennes, Theate découvre un nouveau championnat après la France, l'Italie et la Belgique. Rennes perd quant à lui un nouveau joueur majeur après Désiré Doué, Enzo Le Fée et Martin Terrier notamment.