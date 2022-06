Officiel : Paul Pogba quitte Manchester United !

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United et Paul Pogba, c'est terminé ! Les Reds Devils l'ont annoncé à travers un communiqué ce mercredi.

Paul Pogba ne sera plus un joueur de Manchester United la saison prochaine. En fin de contrat, le champion du monde voulait découvrir quelque chose d'autre. La Pioche, arrivée en 2016 chez les Red Devils, aura disputé 226 matchs toutes compétitions confondues pour 39 buts inscrits. S'il a glané une Europa League, Pogba n'aura en revanche pas goûté aux joies de remporter une Premier League. Son retour à United laissera un goût amer à toutes les parties concernées, que ce soit les fans, le joueur et même le club. Paul Pogba pourrait rebondir à Manchester City, au PSG ou à la Juventus Turin. Son ancien club ne serait plus très loin de le convaincre de revenir de Italie avec à la clé, une place de titulaire indiscutable. La réponse du joueur de 29 ans tombera vite.