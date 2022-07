Officiel : MU lâche 55 ME pour Lisandro Martinez

Le mercato de Manchester United avance doucement mais sûrement. Après Tyrell Malacia et Christian Eriksen, les Red Devils ont annoncé la signature de Lisandro Martinez. Le défenseur central argentin arrive en provenance de l’Ajax Amsterdam à l’occasion d’un transfert à 55 millions d’euros, et 10 millions d’euros de bonus éventuels. Lisandro Martinez s’engage pour cinq saisons, avec un salaire de 140.000 euros par semaine.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez