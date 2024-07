Officiel ‍: Le LOSC lâche Leny Yoro à Manchester United pour 70 ME

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Auteur d’une saison dernière brillante sous le maillot du LOSC, Leny Yoro n’évoluera plus en Ligue 1 à la rentrée. Puisque ce jeudi soir, Manchester United a officialisé l’arrivée du défenseur central français pour un montant de 70 millions d’euros bonus compris.

Futur remplaçant de Raphaël Varane chez les Red Devils, le joueur de 18 ans devient ainsi le défenseur sortant le plus cher de l’histoire de la L1, devant Benjamin Mendy, transféré pour 58 ME à City en 2017.

Le LOSC confirme ce jour avoir conclu un accord avec Manchester United FC pour le transfert de Leny Yoro. Pur produit du LOSC, il quitte donc son club formateur après sept années sous les couleurs du LOSC.



Leny, nous sommes fiers de la personne et du footballeur que tu es… pic.twitter.com/UpXRIj7BEY — LOSC (@losclive) July 18, 2024

« Signer pour un club avec la stature et l’ambition de Manchester United si tôt dans ma carrière est un honneur incroyable. Dès mes premières conversations avec le club, ils ont défini un plan clair sur la façon dont je peux évoluer à Manchester dans le cadre de ce projet passionnant, et ont montré beaucoup d'attention à moi et à ma famille. Je connais l'histoire des jeunes joueurs de Manchester United et je pense que cela peut être l'endroit idéal pour atteindre mon potentiel et réaliser mes ambitions, avec mes nouveaux coéquipiers. J’ai hâte de commencer », a déclaré Yoro, qui débute donc un nouveau chapitre dans sa carrière lors duquel il devra confirmer tout le talent affiché lors de sa première saison à Lille.